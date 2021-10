Lite fra vicini di casa: uno in manette

Il rivale ricoverato in codice rosso per un trauma cranico

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda mattinata dell’8 dicembre 2011, a seguito dei prolungati e pregressi dissapori tra due vicini di casa, si verificò un litigio tra i due, uno dei quali riportò una vistosa ferita sanguinante all’arcata sopraccigliare destra. La ferita si sarebbe dimostrata subito importante, tanto che l’uomo era stato ricoverato in codice rosso per un trauma cranico prima che le sofferenze si acuissero, causandone delle difficoltà permanenti.

Roberto Ferrai, individuato quale autore dell’aggressione, era stato condannato per lesioni personali aggravate dalla Corte d’Appello di Cagliari alla reclusione di 6 anni e 6 mesi, oltre che alle pene accessorie dell’interdizione legale ed all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L’esecuzione della pena era stata ritardata per il ricorso in Cassazione da parte del legale del Ferrai, poi giudicato inammissibile dalla suprema Corte. In data odierna, pertanto, i militari della Stazione Carabinieri di Ilbono hanno arrestato il Ferrai dando esecuzione all'Ordine per la carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d'Appello di Cagliari con cui si dava esecuzione alla sentenza emessa in data 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Lanusei. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lanusei.+