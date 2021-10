Si allontana da comunità dopo arresto per spaccio: trasferito nel carcere minorile

Per lui si aprono i cancelli dell'Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone l'aggravamento della misura del collocamento coattivo in comunità, trasformata nella custodia cautelare presso idoneo istituto, emessa dal Gup del Tribunale per i Minorenni di Cagliari nei confronti di un giovane ora 18enne.

Il ragazzo era sottoposto al precedente regime per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento accoglie la richiesta operata dai carabinieri e fatta propria dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori, a seguito dell’ingiustificato allontanamento del giovane dalla comunità “Villa Capitana” di Villasor, avvenuto in data 18 agosto, quando il 18enne si era reso irreperibile.

Gli operanti, dopo una costante attività di ricerca effettuata in particolare nel quartiere Sant'Elia, nel pomeriggio di ieri avevano rintracciato il giovane presso l'abitazione della nonna.

L'arrestato è stato trasferito presso l'Istituto penitenziario minorile di Quartucciu su disposizione dell'autorità giudiziaria.