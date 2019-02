Auto in fiamme nella notte a Sestu

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti ieri sera per l'incendio di un'auto in sosta in Vico II Amsterdam a Sestu.

La Sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra che ha domato le fiamme mettendo in sicurezza l'area circostante.

Particolarmente danneggiata la parte anteriore della macchina. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.