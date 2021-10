Ventuno incendi oggi in Sardegna. Elicotteri a Fordongianus, Baressa e Buddusò

A Baressa e Buddusò operazioni ancora in corso. All'opera i mezzi aerei del Corpo Forestale

Di: Giammaria Lavena

In data odierna, su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano tre incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei.

1 - Incendio in agro del Comune di Fordongianus località “Riu Sarriciollu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Cfva di Fenosu. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas, una squadra della Compagnia barracellare locale. L’incendio ha interessato una superficie di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.

2 - Incendio in agro del Comune di Baressa, località “S'Arroia”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Dfva di Fenosu. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Usellus - Serra Is Bruncus e Morgongiori - Setti Funtanas. L’incendio è tutt'ora in corso.

3- Incendio in agro del Comune di Buddusò, località “Sa Zura”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Buddusò, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Cfva di Alà dei Sardi. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Efs - Buddusò - Balestreris e Loelle. L’incendio è tutt'ora in corso.