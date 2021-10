Cagliari. Ragazza di 22 anni travolta sulle strisce: è grave

E' stata scaraventata sull'asfalto a diversi metri di distanza

Di: Redazione Sardegna Live

Stava attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali quando è stata travolta da una Lancia condotta da un anziano. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Campania a Cagliari.

A causa dell'impatto una 22enne è stata scaraventata sull'asfalto a diversi metri di distanza. Il guidatore si è subito fermato per soccorrerla. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane all’ospedale Brotzu in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.