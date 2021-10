Blitz in un’azienda agricola familiare di Villasor: sequestrate 3mila piante di marijuana. Arrestato il figlio

Indagati i genitori

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di Villasor, gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari, Sezione Falchi, supportati da personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e del 7° Reparto Volo di Oristano, hanno controllato un’azienda agricola nel comune di Villasor gestita da una famiglia di agricoltori composta da padre, madre e figlio.

Gli investigatori della Mobile hanno sequestrato un’intera piantagione, composta da circa 3000 piante. Dalle prime analisi a campione effettuate da personale della Polizia Scientifica, le piante avevano valori di principio attivo almeno 16 volte superiori al limite massimo consentito. Al termine della lavorazione la piantagione avrebbe prodotto circa 450 kg di marijuana essiccata, per un valore di mercato di oltre 750 mila euro. Per impiantare la coltivazione illegale sono stati utilizzati, come copertura, dei falsi documenti di una piantagione legale di cannabis sativa intestata ad una terza persona estranea ai fatti.

Al termine degli accertamenti, il figlio veniva tratto in arresto e condotto nel carcere di Uta (CA) mentre i genitori, venivano indagati in stato di libertà.