Vigilantes aggredito, la Polizia arresta un 20enne pregiudicato

La pattuglia dell’istituto di vigilanza ha colto in flagranza di reato un giovane ladruncolo

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 20enne cagliaritano, pregiudicato, per i reati di tentato furto aggravato e lesioni personali. Nella notte, intorno alle ore 04.25, è giunta una richiesta di intervento da parte di una ditta di vigilanza che aveva ricevuto l’allarme intrusione in un ristorante di via San Bartolomeo e una loro guardia giurata si stava recando sul posto. Dalle telecamere di sorveglianza un addetto alla vigilanza, aveva notato un soggetto che, dopo aver scavalcato la recinzione del locale, tagliava la tenda di ingresso alla struttura, cercando di accedervi.

Gli equipaggi della squadra Volante, su disposizione del Centro Operativo, si recavano immediatamente sul posto raggiungendo la guardia giurata che stava cercando, con non poca fatica, di trattenere il giovane. Il ragazzo, anche in presenza dei poliziotti, cercava di darsi alla fuga ma è stato immobilizzato e messo in sicurezza.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la guardia giurata, a seguito dell’allarme ricevuto, si era recata presso il ristorante sorprendendo il giovane, identificato poi per U.A., intento a scavalcare la recinzione del locale e tentare di accedervi e che, accortosi della presenza del vigilantes, lo aveva aggredito procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.