Miss Italia 2019, è Gaia Marini la prima reginetta dell’anno

La Venus Dea di Maurizio Ciaccio ha dato inizio alle selezioni nell’Isola. Ecco chi sono le prime tre reginette del 2019-02-19

Di: Alessandro Congia

Il Fly Hotel di Assemini ha fatto da cornice alla prima selezione regionale di Miss Italia, concorso che in Sardegna è gestito dall’agenzia di moda e spettacolo, Venus Dea, di Maurizio Ciaccio.

Davanti ad un folto pubblico 18 miss, provenienti dalle varie località della Sardegna, si sono contese le tre fasce disponibili per continuare il percorso in questa edizione 2019. Nel centro congressi del Fly Hotel, le miss si sono confrontate sfilando in abito elegante, costume personale e body ufficiale del concorso.

La giuria presieduta dal rappresentante della struttura, Claudio Argiolas, coadiuvato da esperti di moda, hanno eletto con non poca difficoltà, le seguenti miss: al primo posto Miss Fly hotel Gaia Marini, 18 anni di Cagliari; seconda classificata Miss Fly Hotel Rita Lobozzo, 21 anni, di Dolianova e terza posizione Miss Fly Hotel, Benedetta Casciano, 18 anni di Cagliari.

Le tre miss parteciperanno di diritto alle finali di titolo in programma nell’estate 2019 , ospiti d’eccezione la titolata nazionale Francesca Ena Miss Cinema Italia 2017, Veronica Feroldi (Miss Equilibra Sardegna 2018), e Carla Sulis, esperta blogger di moda. Durante la serata si è esibita la giovanissima cantante Sara Fenza, al suo esordio sul palco di Miss Italia Sardegna. Ha presentato Veronica Fadda, mentre la segreteria organizzativa è affidata a Francesca Carrucciu e il direttore artistico è Laura Piras.