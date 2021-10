Vaccini: domani Open day in piazza d'Italia a Sassari

Dalle 10 alle 23, iniziativa promossa da Comune e Ats "per completare l'opera"

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, venerdì 8 ottobre, dalle 10 alle 23, piazza d'Italia ospiterà la tappa sassarese dell'Open day vaccinale organizzato da Comune e Ats con lo slogan "Per completare l'opera. Il tuo vaccino fa bene a tutti!".

Una giornata dedicata alla prevenzione dal Covid-19, con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, e di promozione della cultura della salute e della prevenzione, tra iniziative ludiche per i bambini e intrattenimento per i più grandi.

"Vogliamo che sia un'opportunità per le persone che ancora non hanno aderito all'obbligo morale di vaccinarsi per tutelare gli altri", ha dichiarato il sindaco di Sassari Nanni Campus. In piazza d'Italia un maxi-schermo trasmetterà un video racconto del grande sforzo fatto in città per combattere l'emergenza sanitaria.

"La gestione della campagna vaccinale a Sassari è stata virtuosa, invitiamo i cittadini non ancora immunizzati a venire in piazza d'Italia", è l'appello del commissario straordinario dell'Ats, Massimo Temussi. Per vaccinarsi e ottenere un buono pasto da 7 euro non bisogna prenotarsi, ma presentarsi con documento d'identità e tessera sanitaria. Possono aderire anche non residenti e stranieri.

Tra i testimonial dell'iniziativa i Tressardi, che si esibiranno alle 20. Ci saranno anche gli stand informativi di Promocamera, Università di Sassari, Dinamo, Torres, La Nuova Sardegna ed Ente concerti Marialisa De Carolis. Uno spazio sarà poi dedicato all'Unicef, che presenterà le proprie attività di vaccino profilassi nei Paesi in via di sviluppo. Alle 18 i professori Sergio Babudieri e Giovanni Sotgiu animeranno il dibattito "Covid-19: a che punto siamo?".