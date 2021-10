Caos continuità territoriale: anche Ita esclusa. Via procedura negoziata con 12 vettori

L'Assessorato regionale dei Trasporti ha escluso Ita dalla gara per carenza di requisiti

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo lo stop a Volotea per ragioni formali, l'assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha escluso anche la compagnia Ita dalla gara per l'affidamento del servizio di continuità territoriale aerea, "per carenza di requisiti".

Ora, ha annunciato l'assessore Giorgio Todde, sarà immediatamente avviata una procedura negoziata aperta nuovamente a tutti i 12 vettori già invitati alla gara con procedura d'urgenza per l'affidamento delle tratte aeree tra la Sardegna (Olbia, Alghero e Cagliari) e gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino.

In precedenza avevano partecipato solo Ita e Volotea, che ha già presentato ricorso contro l'esclusione.