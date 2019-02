Il grande gesto di solidarietà dei pastori sardi: donati 170 litri di latte

E’ Antonio Sias, presidente dell’associazione di volontariato “Sodalitas Onlus” di Iglesias, a dare notizia del bellissimo gesto

Di: Alessandro Congia

“Un grazie per il grande gesto di solidarietà in un momento così difficile dei pastori della nostra amatissima Sardegna, in particolare ai pastori di Iglesias, che con loro gesto di donare il latte alla Sodalitas Mensa Sociale. Noi lo abbiamo trasformato in ricotta e formaggio per poi distribuirlo ai nostri assistiti della mensa. Grazie di cuore”.

Poche righe ma che giungono dritte al cuore di chi soffre, di chi in silenzio combatte con loro un’altra “battaglia”, quella della povertà di chi non riesce a mettere insieme il pranzo o la cena. I bisognosi, i senzatetto: hanno ricevuto di riflesso un dono prezioso. E’ spettato poi ai volontari fare il resto.

Il presidente dell’associazione di volontariato, “Sodalitas Onlus” di Iglesias, Antonio Sias rende noto e merito sul bel gesto: i pastori della zona hanno voluto regalare 170 litri di latte, trasformati poi in ricotta e formaggio. Sono stati poi serviti a tavola, alla mensa per chi ha bisogno.