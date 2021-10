Continuità territoriale: chiesta integrazione a Ita

La Regione sta chiedendo informazioni sulla flotta degli aerei che dovrà essere garantita per tutte le tratte

Di: Redazione Sardegna Live

L'Assessorato dei Trasporti ha chiesto un'integrazione della documentazione fornita da Ita, da presentare entro la mattinata di domani giovedì 7 ottobre, sulla gara per i voli agevolati in continuità territoriale nell'isola. “In seguito all'esame della documentazione, l'amministrazione assumerà le decisioni conseguenti in merito alla procedura di affidamento del servizio di continuità territoriale per la Sardegna” si legge in una nota.

Secondo quanto appreso dall'ANSA la Regione sta chiedendo informazioni sulla flotta degli aerei che dovrà essere garantita per tutte le tratte in gara - cioè quelle tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia, e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate - già dal 15 ottobre, data di avvio dei nuovi oneri di servizio pubblico. L’aggiudicazione è attualmente in stand by dopo l'esclusione di Volotea, che ha presentato ricorso al Tar, e per via dell'esame dei requisiti da parte del nuovo vettore italiano, nato dalle ceneri di Alitalia.