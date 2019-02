Protesta del latte durante il fine settimana anche a Palmas Arborea

Litri di latte hanno nuovamente imbiancato le strade della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi sono continuate le proteste da parte dei pastori dell’Isola.

A Palmas Arborea i pastori, supportati dalla popolazione e dalla giunta comunale, si sono ritrovati in piazza per sversare il latte a terra in segno di protesta per il prezzo del latte come ormai in molti paesi sardi, e non solo, sta accadendo.

Le strade imbiancate: “Latte buttato per riprenderci la nostra dignità”