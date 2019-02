Maria e Davide, Sospiri Duo: “Il nostro nuovo singolo Torno in me (Insostenibile)"

I Sospiri Duo, il duo vocale formato dai ragazzi sulcitani Maria Paolucci e Davide Mura, torna alla ribalta musicale con un nuovo singolo. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

La canzone in uscita l’11 febbraio in tutti gli store digitali e streaming online parla delle discussioni che tutti noi possiamo avere nella vita, dai litigi più banali a quelli più difficili da superare; e se ci fosse la possibilità di tornare indietro? Quanti di noi avranno pensato se potesse succedere realmente, è questo il significato che si cela dietro l’immagine di copertina con il simbolo rewind, che si evolve nel videoclip uscito il giorno di San Valentino, il 14 febbraio.

Maria e Davide oltre alla musica sono appassionati di turismo. Maria è laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, è guida turistica e si occupa di web e social media marketing; Davide è Perito per il turismo, entrambi sono appassionati di viaggi e con la loro musica fanno conoscere una parte di Sardegna. Il mondo della musica è bello anche se molto difficile, Maria sta concludendo la laurea Specialistica a Roma e Davide sta lavorando saltuariamente, tutti i loro risparmi li riversano nella musica, cercando in ogni modo di autoprodursi e sperando un giorno di fare della musica il loro mestiere.

Nel videoclip, girato nella suggestiva location del Koala Park di Domusnovas, si intrecciano vari personaggi e situazioni, da quelle più semplici dei bambini a quelle più complicate di una coppia di amici e compagni di vita. Tra gli attori che hanno partecipato come comparse vi è anche l'attore dell'isola Emilio Puggioni, che, entusiasta dell'iniziativa ha partecipato volentieri contribuendo alla buona riuscita del video.

Il singolo è stato prodotto in collaborazione con PTS Records e Ad Power Production, arrangiato da Gabriele Cento e Marco Usai. Torno in me (Insostenibile) è stato presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019, tramite l’etichetta discografica indipendente di Rory Di Benedetto, autore di Mengoni e altri big della musica attuale, senza però aver passato le selezioni.

I Sospiri Duo si sono fatti conoscere nel gennaio 2018 con la pubblicazione del loro singolo “Abiti nell’Universo”, brano dedicato alla valorizzazione turistica del Sulcis Iglesiente, diventato virale sui social, è diventato lo spot turistico-promozionale del Comune di Iglesias ed è in rotazione presso l’Ufficio Turistico della città. Il singolo ha dato modo ai Sospiri di assaggiare il mondo della musica anche a livello nazionale, tramite diversi concorsi nazionali e vari passaggi radio.

(Le foto sono di Lorenzo Paolucci - instagram: @phaolucci)

Facebook: https://www.facebook.com/sospiriduo/



Instagram : https://instagram.com/sospiri_duo/

Guardate il VIDEO