“La provinciale Monastir-Villasor? Un disastro per chi la percorre ogni giorno”

Il consigliere del Gruppo Misto, Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione al sindaco Massimo Zedda

Di: Alessandro Congia

Interrogazione al primo cittadino Massimo Zedda in qualità di sindaco della Città Metropolitana: l’ha presentata il consigliere Sorgia del Gruppo Misto, il quale s’è fatto portavoce delle numerose istanze di centinaia di automobilisti: “Si porta all'attenzione un problema che riguarda tantissimi utenti che percorrono quotidianamente la strada provinciale tra Monastir e Villasor – rammenta il consigliere di palazzo Bacaredda – l’arteria risulta piuttosto pericolosa in quanto impercorribile a causa di numerosissime buche.

Le auto e i mezzi in genere sono costrette a dover effettuare dei pericolosissimi slalom per poterla attraversare – aggiunge Alessandro Sorgia - chiedo pertanto un autorevole intervento in qualità di Sindaco della città metropolitana per mettere fine e porre rimedio alla situazione evidenziata prima che possa accadere qualche incidente con situazioni irreparabili”.