Pozzomaggiore si prepara al Carnevale

Reso noto il programma dell’edizione 2019

Di: Antonio Caria

La Pro loco e l’Amministrazione comunale di Pozzomaggiore hanno ufficializzato il Programma per l’edizione 2019 del “Carnevale Pozzomaggiorese”.

Si comincerà giovedì 28 febbraio alle 18.00 con la favata. L’incontro è in programma in Piazza Maggiore. Domenica 3 marzo dalle 15.30, sempre in Piazza Maggiore, spazio alla frittellata per grandi e bambini.

Martedì 5 marzo la giornata più attesa: alle 14.30 si terrà il raduno dei carri in via San Pietro da dove, alle 15.00, partirà la sfilata che si concluderà, attorno alle 18.30, in piazza Maggiore. Alle 19.00 avrà luogo il rogo a Re Giorgio. Dalle 19.30 musica e pasta-party.