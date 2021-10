Quartu. Ruba cellulare ma viene rintracciato pochi giorni dopo: denunciato 61enne

Il dispositivo era stato sottratto a un 31enne del posto

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Quartu Sant'Elena, a conclusione di un’attività di indagine intrapresa a seguito della denuncia querela per furto presentata da una 33enne del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il delitto di ricettazione un 61enne pensionato, con diverse precedenti denunce a carico.

I militari, al termine di una perquisizione personale, avrebbero rinvenuto nella disponibilità dell'uomo lo smartphone sottratto alla vittima il 2 ottobre scorso presso il punto vendita Maury's, ubicato in viale Marconi a Cagliari.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro probatorio penale in attesa di essere restituito alla legittima proprietaria. Com'è noto i mezzi elettronici lasciano delle tracce telematiche che spesso è possibile ripercorrere per addivenire all'individuazione del responsabile di un delitto.

Nella circostanza si è contestato all'uomo il reato di ricettazione (più grave del furto) in quanto non vi è la prova che sia stato lui a rubare il telefonino ma è assolutamente certo che egli lo detenesse, avendolo eventualmente acquistato da chi lo avesse sottratto.