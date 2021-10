Villacidro. Piromane arrestato dopo dodici anni

Dovrà scontare tre anni di reclusione

Di: Giammaria Lavena

Dopo un lungo percorso giudiziario si è giunti al dunque. Stamattina a Villacidro, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di un 68enne originario di Guspini, residente nel capoluogo del Medio Campidano, come disposto con ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari, Ufficio Esecuzioni Penali in un provvedimento emesso nella giornata precedente.

L'arrestato si era reso responsabile il 22 luglio 2009 della violazione dell'articolo 423 bis comma 3 del codice penale, “incendio boschivo”, ed è stato condannato con sentenza passata in giudicato il 21 settembre 2021 alla pena di anni 3 di reclusione.

L'uomo è stato tradotto dai militari alla casa circondariale di Uta dove dovrà scontare la pena inflitta.