Protesta dei pastori sardi: ecco la solidarietà del Real Pozzo

La formazione Csi del Meilogu scende in campo con una maglia a sostegno del comparto

Di: Antonio Caria

Anche il Real Pozzo, squadra di Pozzomaggiore che milita nel campionato di Promozione Csi, ha deciso di scendere in campo a sostegno dei pastori che protestano per il prezzo del latte.

Sabato scorso, poco prima della partita giocata a Sassari contro il caffè 800, per la cronaca finita 5-2 per i pozzomaggioresi, i giocatori sono scesi in campo indossando una maglietta con la scritta “#Io sto con i pastori sardi”.

Già mercoledì scorso, a Pozzomaggiore, si era svolta una manifestazione a sostegno del comparto agropastorale. Un corteo, partito dal Liceo, è arrivato davanti alla Latteria Sociale, dove i bambini hanno gettato simbolicamente per terra, il contenuto di un bicchiere di latte.