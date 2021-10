Tamponato su bici elettrica a Dolianova, muore dopo cinque giorni

Raffaele Degioannis, 68 anni, è morto al Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta Raffaele Degioannis, il 68enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 28 settembre a Dolianova. L’uomo è morto il 3 ottobre, dopo cinque giorni di agonia, al Brotzu di Cagliari.

Il 68enne stava percorrendo via Cagliari in sella alla sua bicicletta elettrica quando era stato tamponato da una Peugeot condotta da un 34enne di Dolianova, a sua volta urtata da un'altra vettura con a bordo un'intera famiglia: padre al volante, madre e due figli.

Degioannis, ex edicolante a Cagliari, molto conosciuto in città, era stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Brotzu. Sono ancora in corso le indagini condotte dai carabinieri di Dolianova che, una volta intervenuti sul posto, hanno provveduto al sequestro delle due auto e della bici.