Sant’Antioco. Coltivava cannabis nel giardino di casa, sequestrati 18 chili

Denunciato un 57enne già noto alle forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio a Sant'Antioco, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per produzione e detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, un 57enne del posto, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In particolare a seguito di una mirata perquisizione locale d’iniziativa eseguita dai militari operanti che avevano avuto sentore di quella situazione, è emerso come nel cortile retrostante l'abitazione dell’uomo fossero collocati 6 vasi con all'interno piante di canapa indiana, e un ulteriore esemplare nel giardino dal terreno poco distante dai vasi. Si tratta di piante di un’altezza ricompresa fra 1 e 2 metri, del peso complessivo di 17,8 kg.

All'interno dell'abitazione e più esattamente nel vano cucina, all'interno di un cassetto sono stati trovati 500 grammi di infiorescenze di cannabis in fase di essiccazione. Il tutto è stato repertato, impacchettato e posto sotto sequestro. In attesa di poter procedere alla distruzione di quel materiale, dei campioni della sostanza verranno inviati ai laboratori del RIS di Cagliari per le analisi chimico-tossicologiche.