Lavori di manutenzione sulla 131 Carlo Felice: limitazioni al traffico sino al 6 marzo

Interessato il tratto dal chilometro 163 al chilometro 168

Di: Antonio Caria

«Su un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice”, dal 14/02/2019 al 06/03/2019 saranno istituite limitazioni al traffico lungo la ss131 Carlo Felice dal km 163 al km 168 per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni».

Lo si legge in un avviso pubblicato nel sito del Comune di Cossoine in cui si rimarca come «Nel dettaglio, fino al 06/03/2019 verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Cagliari, tra il km 168 al km 166 carreggiata Sassari-Cagliari ,dal km 165 al km 163 carreggiata Sassari-Cagliari».

«Doppio senso di circolazione su ss 131 Carlo Felcie dal km 163 al km 168 carreggiata Cagliari-Sassari – si legge ancora nell’avviso, e dal km 166 al km 168 carreggiata Cagliari-Sassari. Anas, società del Gruppo FS Italiane, si raccomanda prudenza nella guida».