Forza posto di blocco poi si schianta con auto dei carabinieri: era in possesso di cocaina

Rocambolesco inseguimento nella notte

Di: Redazione Sardegna Live

Attorno alle 5 di questa mattina, a Villacidro, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all'arresto di un 27enne del posto accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, attorno alle 3 di questa notta, era stato notato dai militari mentre sfrecciava sulla SS 293, all'altezza del bivio S'Acqua Cotta, a bordo di un'Alfa Romeo 147. I carabinieri avevano subito intimato l'alt, ma il conducente dell'auto non si sarebbe fermato costringendo un carabiniere ad allontanarsi velocemente dalla carreggiata per non essere investito.

Dopo un rocambolesco inseguimento, il mezzo in fuga, giunto nell'agro di Vallermosa, nel tentativo di dileguarsi tagliando la strada all'autovettura di servizio sarebbe andato a collidere contro la parte anteriore sinistra della stessa, terminando così la propria corsa. A bordo vi erano anche tre amici del giovane ai quali non è stato possibile contestare nulla.

Il denunciato avrebbe riferito di non essersi fermato all'alt trovandosi occasionalmente in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina del quale si era sbarazzato durante la fuga gettandolo da un finestrino. A seguito di verifiche con l'etilometro, l’arrestato sarebbe risultato positivo con un tasso di 2,02 grammi al litro.