Riciclaggio:il pm chiede 5 anni all'europarlamentare Cicu

L'esponente azzurro è sotto processo insieme ad altri 16 imputati per presunto riciclaggio di denaro della Camorra attraverso la costruzione di un villaggio turistico a Villasimius

Di: Ansa

Non era in aula, a Cagliari, l'europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu quando il pm Emanuele Secci ha chiesto la sua condanna a cinque anni di reclusione, indicando però in subordine il non doversi procedere perché il reato andrà in prescrizione il 19 febbraio.

L'esponente azzurro è sotto processo insieme ad altri 16 imputati per presunto riciclaggio di denaro della Camorra attraverso la costruzione di un villaggio turistico a Villasimius, nel sud Sardegna.

Cinque anni sono stati sollecitati anche per l'ex sindaco di Sestu, Luciano Taccori, e per l'allora consigliere comunale Paolo Cau, entrambi di Forza Italia. Contestata l'aggravante del metodo mafioso per presunti legami con i clan camorristici dei Casalesi e D'Alessandro, il pm ha poi chiesto 8 anni per i campani Nicola Fontana, Alessandro Falco, Bartolomeo Piccolo e Antonino Di Martino. Sei anni, invece, per Gilda Piccolo, Alessandra Coronella, Rosa Garofalo, Angela Miccio e Luisa Di Martino, anche loro campane. Infine, richiesta di non doversi procedere per avvenuta prescrizione nei confronti di Rosa Fontana, Luciano Passariello e Salvatore Venturino, tutti residenti in Campania.

La vicenda processuale è scaturita dalla vendita di un terreno a Villasimius da parte della società Turicost - nella quale Cicu e l'allora sindaco di Sestu sarebbero stati soci occulti di Cau - a una cordata di imprenditori campani che poi ha realizzato il villaggio turistico S'Incantu, successivamente sequestrato in via cautelare dalla Direzione distrettuale antimafia. E su questo oggi il pm Secci ha chiesto la confisca di tutti i beni sigillati.