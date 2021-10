Treno travolge mortalmente 65enne a Serramanna

Tragedia a Serramanna, sul posto la Polizia Ferroviaria

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia stamane a Serramanna, dove un treno ha investito una donna di 65 anni che è deceduta.

Sul posto, dopo l'incidente, è intervenuta la Polizia Ferroviaria.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe attraversato a piedi i binari all'altezza di un passaggio a livello chiuso, in via San Leonardo, alla periferia del centro abitato. Inutile il tentativo del macchinista di avvertire acusticamente la donna dell'arrivo del treno. La 65enne è stata travolta. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare.