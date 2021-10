Cagliari. Tentano furto, poi scappano da carabinieri: denunciati due giovani

Mentre tentavano di asportare del materiale da un furgone sono stati avvistati dai militari

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti e indagini hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso e guida senza patente due cittadini Rom rispettivamente di 20 e 18 anni, nati in Lombardia ma residenti a Carbonia.

Gli stessi, alle precedenti ore 2, avrebbero tentato di asportare del materiale ferroso custodito all'interno di un furgone Ford Transit di proprietà di un 37enne marocchino, in via Tevere, previa forzatura del relativo sportello laterale destro. Alla vista dei militari i due sarebbero scappati con luna Opel Corsa intestata a un 31enne di Isili.

Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati e, dopo una perquisizione personale e veicolare, sarebbero risultati essere in possesso di arnesi atti allo scasso, che sono stati sottoposti a sequestro.

L'autovettura, già gravata da fermo amministrativo, è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa e affidata a una ditta convenzionata per la custodia, non si tratta di un'auto rubata in quanto il proprietario non ne ha mai denunciato il furto.