40mila euro per la ristrutturazione del centro anziani

I lavori saranno eseguiti dall’impresa Orrù di Oristano

Di: Antonio Caria

Grazie a un progetto da 40mila euro, l’Amministrazione comunale di Oristano effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria del centro anziani di via Cagliari.

«Negli anni scorsi il Comune aveva già realizzato un intervento di ristrutturazione conclusosi nel 2009 – precisano gli assessori ai Servizi sociali e ai Lavori pubblici Francesca Loi e Francesco Pinna -. La porzione di fabbricato utilizzata come sala mensa è stata solo in parte ristrutturata e oggi si intende completare quell’intervento per rendere la struttura, che ospita importanti attività a servizio del sociale (anziani e sofferenti mentali) finalmente pienamente fruibile».

Gli interventi, realizzati dall’impresa Orrù di Oristano, prevedono la realizzazione di una nuova pavimentazione, la sistemazione del muro di separazione tra le sale interne, dei servizi igienici, la tinteggiatura delle pareti interne e la sostituzione delle porte dei servizi igienici e dei serramenti esterni. In programma anche l’adeguamento dell'impianto idrico fognario dei servizi igienici, la realizzazione del nuovo impianto elettrico.