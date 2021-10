Ruota panoramica di Cagliari: ultimo giro il 24 ottobre

Ha cambiato lo skyline della città per oltre un anno, presto sarà smantellata e trasferita a Salerno

Di: Redazione Sardegna Live

Per oltre un anno ha modificato lo skyline cagliaritano, accendendo il dibattito fra chi ne apprezzava la presenza e chi riteneva deturpasse il lungomare cittadino. Ora la ruota panoramica della City Eye, inaugurata nel capoluogo nell'agosto dello scorso anno, è pronta a salutare l'Isola. Domenica 24 ottobre l'ultimo giro, poi le luci si spegneranno e l'installazione verrà smantellata e trasferita a Salerno.

Quella dell'attrazione di via Roma è stata "un’esperienza segnata dalla pandemia e comunque molto positiva - spiega Diego Davoli, referente della società proprietaria della ruota -. È stata una scommessa, una scommessa vinta perché in molti non credevano nelle potenzialità di una città come Cagliari. Invece, nonostante la pandemia, i numeri ci hanno dato ragione".

Dall’8 agosto 2021 allo stop del successivo 25 ottobre, dovuto al Covid, sono stati venduti oltre cinquantamila biglietti. "Un record per una città come Cagliari", spiega Davoli. Ad aprile la riapertura, con poco più di 30mila biglietti venduti fino ad oggi. "Un calo fisiologico, influenzato anche dalla paura del Covid - ancora Davoli -. In generale, però, la ruota panoramica è uno spettacolo che attrae e incuriosisce all’inizio, poi diventa sempre meno un’attrazione per i residenti e sempre più per i turisti, Alla fine l’esperienza è comunque confortante". +