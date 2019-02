A Nuoro la magia del carnevale barbaricino per la Sfilata delle maschere tradizionali

Il grande evento in programma sabato 16 febbario

Di: Redazione Sardegna Live

Fra i viali alberati e le eleganti piazze della città di Nuoro prenderà il via il fitto calendario di eventi del Carnevale di Barbagia 2019. Il rumore dei campanacci e le urla goliardiche romperanno il silenzio nel pomeriggio di sabato 16 febbraio quando, alle ore 16, si terrà la vestizione delle maschere in piazza Sardegna.

Alle 17 prenderà il via la Sfilata delle maschere tradizionali che attraverserà via La Marmora e corso Garibaldi fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele.

Le migliaia di visitatori presenti potranno assistere all’esibizione delle associazioni culturali Tumbarinos di Gavoi, Su Bundhu di Orani, Boes e Merdules di Ottana, Thurpos di Orotelli, Mascheras Limpias di Fonni, Su Corongiaiu di Laconi, Urthos e Buttudos di Fonni, Maschera a Gattu e Maimone di Sarule, Is Arestes e s’Urtzu Pretistu di Sorgono, Sos Colonganos di Austis, Barbagia Maschere di Olzai, Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu di Teti.

L’evento verrà trasmesso in diretta da Sardegna Live.

Dalle ore 19.30, animazione con balli e musica in piazza a cura di Carlo Boeddu.