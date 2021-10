Donori. Mette in vendita online testiera letto, ma l'acquirente lo truffa sottraendogli quasi mille euro

L'uomo si è fatto raggirare dal presunto acquirente, che lo avrebbe spinto a compiere delle azioni allo sportello Atm tramite le quali gli avrebbe sottratto l'ingente quantitativo. Rintracciato il truffatore

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Dolianova, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un'attività d’indagine riconducibile alla denuncia per truffa presentata il 18 settembre scorso da un 43enne di Donori, disoccupato, hanno redatto e depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un’informativa di reato per truffa aggravata a carico di un 43enne residente a Padova, disoccupato con diverse denunce a carico, anche per precedenti raggiri perpetrati. Il donorese aveva messo in vendita su un noto sito online la testiera di un letto in legno massello per la cifra di 100 euro.

Si era presto rivolto a lui uno sconosciuto che, asserendo di essere molto interessato all'acquisto avrebbe indotto l'uomo a recarsi presso uno sportello Atm di Poste Italiane e, dandogli specifiche indicazioni era riuscito a ottenere ben 968,44 euro in bonifici indirizzati verso una carta BancoPosta, risultata poi essere intestata a un bengalese dal nome impossibile, dietro al quale però si nascondeva probabilmente il truffatore padovano.

In sostanza dal momento che sul display dell'apparato compariva sempre la scritta che l'operazione non era riuscita, il truffato veniva indotto a ripetere l'operazione più volte grazie alle fraudolente esortazioni del truffatore. Al termine di tali incaute manovre, per propria legittima soddisfazione l'ignaro venditore è andato a stampare un estratto conto in maniera da poter godere della visione dell'avvenuto piccolo guadagno, salvo poi rendersi conto di non aver arricchito il proprio quanto piuttosto pesantemente impoverito (di quasi mille euro).

Deluso e furente è corso alla Stazione dei Carabinieri dove ha formalizzato un’accorata denuncia-querela in virtù della quale, attraverso la collaborazione dell'amministrazione delle poste e di una società bancaria, nonché del gestore telefonico interessato per quanto attiene alle comunicazioni verbali, i militari sono riusciti a identificare l'autore del raggiro e anche il bengalese che però dovrebbe essere un nome di copertura.