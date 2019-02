I bambini di Ovodda tra fiori e tradizioni: un modo alternativo per solidarizzare coi pastori

Guerra del latte, gli allevatori non sono soli

Di: Fabiola Castri

Pastori, allevatori, agricoltori, sono figure che hanno per la nostra Isola un’importanza storica e culturale con radici antichissime.

Per questo sono state tante le iniziative a favore della protesta, e diversi i modi per mostrare sostegno. L’unione tra la creatività del Floral Design Vittorio Mura e della Wedding Planner Alessandra Castangia si è mescolata alla passione per la tradizione del Mini Gruppo Folk Oleri, che in uno scenario da favola tra Domus de Janas e sughereti hanno voluto spiegare attraverso i fiori e i bambini nei tradizionali costumi sardi, il legame e l’importanza tra l’antico mestiere del pastore e il futuro della nostra Isola.