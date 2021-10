Bimbo di un anno mezzo ricoverato per overdose a Sassari

Avrebbe trovato droga in casa: è grave

Di: Redazione Sardegna Live

Un bambino di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Sassari per sospetta overdose di eroina. Il fatto, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, risalirebbe a giovedì scorso.

La prognosi del piccolo, figlio di due extracomunitari, è riservata. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo sia da parte della struttura sanitaria che da parte degli inquirenti della Squadra mobile della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano sassarese, il piccolo avrebbe trovato la droga su un tavolino a casa e con tutta probabilità l'ha ingerita. Poi il malore. I genitori hanno subito chiamato il 118. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso il piccolo è stato ricoverato, mentre i medici hanno avvertito la questura.