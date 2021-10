Turisti in difficoltà durante arrampicata a Cala Gonone: arrivano i soccorsi

Sul posto Vigili del Fuoco, Soccorso alpino e Carabinieri

Di: Giammaria Lavena

Nella tarda serata di ieri due ragazzi di 21 e 22 anni, di nazionalità tedesca, impegnati in attività di arrampicata sportiva nella palestra naturale denominata “La Poltrona”, a Cala Gonone, a seguito di una errata valutazione della lunghezza della corda in loro possesso si sono trovati in difficoltà durante le manovre di discesa dalla parete rocciosa.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro con le unità SAF (speleo- alpino-fluviali) e il Soccorso alpino Cnsas. Sul posto i Carabinieri di Dorgali che hanno raccolto la richiesta di aiuto dei giovani turisti tedeschi fornendo il continuo collegamento con i soccorritori intervenuti.

Questa attività si è rivelata fondamentale per il buon esito delle operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso intorno alle 2 di notte, con il suggestivo scenario naturale della “Poltrona”, meta di tanti appassionati dell’arrampicata sortiva, illuminato a giorno dalle fotoelettriche e con il buon esito delle operazioni.