Continuità: Volotea fuori dai giochi. Verso assegnazione a Ita

"La documentazione è risultata carente" fanno sapere dall'Assessorato ai trasporti

Di: Redazione Sardegna Live

“L’Assessorato Regionale dei Trasporti ha valutato che la documentazione presentata da Volotea per ciascuna delle 6 rotte previste nella procedura di emergenza per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea è risultata carente nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445 del 2000. Questa carenza è considerata insanabile. Si procederà ora alla verifica dei requisiti dichiarati dall’altro concorrente”. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa dalla Regione.

L’altra concorrente è Ita, compagnia nata dalle ceneri di Alitalia. Era stata Volotea ad aver presentato i ribassi maggiori per collegare a prezzi agevolati la Sardegna con la Penisola nei prossimi sette mesi ma nella busta con le offerte non aveva indicato la ragione sociale e non era stato allegato il documento d'identità del rappresentante legale della compagnia Michele Taucer.