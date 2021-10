Quartu. Aggredisce e minacciata la madre con un forchettone: arrestato 31enne

Vittima una donna di 70 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 13 di ieri sulla linea di soccorso pubblico 113 è arrivata una telefonata da Quartu Sant’Elena, con la quale si chiedeva l’aiuto della Polizia perché una madre era stata aggredita e minacciata con un forchettone dal figlio.

Quando i poliziotti sono arrivati presso l’abitazione, hanno trovato il personale del 118 che, pochi minuti prima, era riuscito a sedare un 31enne estremamente aggressivo e violento. I poliziotti, quindi, dopo aver messo in sicurezza il giovane hanno ricostruito la vicenda sentendo la madre, 70enne vittima da diverso tempo, come riferito dalla Polizia, del comportamento aggressivo del figlio. La signora ha quindi raccontato quanto accaduto durante la mattina: il figlio, separato e con precedenti, ha chiesto alla madre del denaro per acquistare lo stupefacente in quanto assuntore. I continui rifiuti hanno prodotto reazioni sempre più violente. La donna, convivente con una sorella invalida, ha più volte chiesto sostegno ai vicini di casa, ma non ha mai denunciato il figlio alle forze dell’ordine per paura delle ritorsioni, temendo per la incolumità propria e della sorella.

Quest’ultima richiesta di denaro, divenuta sempre più ossessiva negli ultimi giorni, è sfociata nella violenza con esplicite minacce di morte verso la madre tanto che, sentite le urla e le minacce, sono intervenuti gli stessi vicini di casa che hanno chiamo il 118.

Nonostante la presenza dei poliziotti l’uomo avrebbe continuato nella sua condotta ostile verso la madre sino al momento in cui è stato accompagnato negli uffici della Questura.

Dagli accertamenti è emerso che qualche giorno addietro era stato deferito all’A.G. per lo stesso reato nei confronti dell’ex moglie. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato condotto presso la casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G.