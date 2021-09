Assalì autotrasportatore durante manifestazioni per il latte: pastore patteggia 3 mesi

I fatti risalgono al febbraio 2019, quando 18 pastori assalirono un autotrasportatore gettando per strada tutta la merce che trasportava, intimidendolo e minacciandolo

Di: Giammaria Lavena

Fu accusato assieme ad altri 17 pastori per l'assalto a un autotrasportatore nel febbraio del 2019, durante la stagione di proteste e manifestazioni contro il prezzo del latte che infiammò l'intera Sardegna. Oggi Claudio Marceddu, 43enne incensurato di Norbello, ha patteggiato una condanna a tre mesi.

L'autotrasportatore Giuseppe Scanu fu bloccato dai manifestanti che gettarono per strada tutta la merce che trasportava, intimidendolo e minacciandolo. Marceddu si sarebbe limitato a buttare a terra alcune derrate alimentari. Per tutti gli altri imputati, compresi i 21 a giudizio per i tumulti al caseificio Pinna di Thiesi, avvenuti nella stessa giornata del 9 febbraio, il processo è stato rinviato al 19 ottobre.

Il giudizio dei fatti spetterà a un altro giudice, Antonello Spanu, che dovrà anche decidere - sulla richiesta del collegio difensivo composto dagli avvocati Ivan Golme, Margherita Baragliu, Giovanni Casu, Stefano Piredda, Elena Ledda, Luca Diaz, Simona Pedde - se unificare i due procedimenti.