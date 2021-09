In Gallura Open day itineranti per raggiungere a casa cittadini non vaccinati

Un Open day mobile che si sposterà nel territorio della provincia

Di: Giammaria Lavena

Open day itineranti per raggiungere a casa studenti, ragazzi e cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19: è quanto deciso dall'Assl di Olbia in accordo con le amministrazioni comunali galluresi.

Pertanto l'hub vaccinale di Olbia diventa mobile e, secondo un calendario ancora in fase di definizione ma che riguarderà tutti i comuni del Distretto gallurese, si sposterà nel territorio per raggiungere la popolazione non ancora vaccinata.

Verranno somministrate le dosi Pfizer e i punti vaccinali mobili saranno attivi dalle 9.30 alle 16.30. Per ricevere la somministrazione non è necessaria la prenotazione, è sufficiente recarsi presso i centri individuati dalle amministrazioni comunali, muniti di documento di identità, tessera sanitaria e modulo di consenso informato compilato.

I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore e compilare il consenso del genitore mancante.