Turista scomparso a Castelsardo: ricerche in corso

L'uomo, 79enne svizzero, soffre di Alzheimer. E' sparito ieri durante una visita del centro storico insieme a un gruppo turistico

Di: Giammaria Lavena

Un turista svizzero di origine francese è scomparso da ieri a Castelsardo. Si chiama Giauque Pier Andrè ed ha 79 anni: ieri mattina, insieme con un gruppo turistico organizzato, stava visitando il centro storico del borgo sardo, quando, intorno alle 11.30, la moglie e gli amici non hanno più avuto tracce di lui e hanno lanciato l'allarme.

Il pensionato soffre di Alzheimer e per ritrovarlo è stata subito messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura di Sassari, con la Polizia municipale di Castelsardo, i Carabinieri della locale stazione, la Capitaneria di Porto, i volontari del Cvsm-Protezione civile e la Compagnia barracellare. "Al momento non ci sono tracce del turista scomparso", fa sapere il sindaco Antonio Capula.

"La sua foto ha fatto in pochi minuti il giro degli smartphone e tutto il paese è stato coinvolto nella ricerca - prosegue il primo cittadino -. Come amministrazione ci siamo immediatamente attivati per prestare tutto l'aiuto possibile alla famiglia e mettere a disposizione ogni mezzo per le ricerche ed eventuali soccorsi".

Coinvolti nella ricerca anche nei Comuni limitrofi, i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e speleologico, il Corpo forestale, la Croce Rossa e le squadre di associazioni di volontariato.