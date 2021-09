Sider Alloys. Giunta: "La Regione ha mantenuto gli impegni"

"La Giunta conferma massima attenzione per la ripresa industriale e la formazione per i lavoratori in vista del revamping della fabbrica"

Di: Giammaria Lavena

"Una serie di impegni mantenuti nei tempi e nelle modalità prestabilite. Dopo l’acquisizione della VIA e l’AIA rilasciata dalla Provincia, si avvicina la fase della riapertura per lo stabilimento Sider Alloys di Portovesme".

"La Giunta Regionale - precisa l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda - avvierà immediatamente, tramite Aspal, i corsi di formazione per i 400 lavoratori che dovranno essere pronti per il momento della ripresa delle attività della fabbrica, secondo quanto stabilito in accordo con i sindacati".

"Al termine dell’iter procedurale - spiega invece l’assessora dell’Industria Anita Pili - l'Esecutivo adotterà una delibera che stabilirà la definitiva concessione delle autorizzazioni e la tempistica per la riapertura dello stabilimento".

"L’impegno è stato mantenuto su tutti i fronti - afferma - l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis -. Confidiamo che entro pochi giorni tutto possa essere definitivamente risolto e sia assicurata la ripresa delle attività e il mantenimento dei livelli occupazionali. Abbiamo presentato alla Società e alle parti sindacali un cronoprogramma che abbiamo rispettato a dimostrazione di come alle parole siano seguiti i fatti".