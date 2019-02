Fabrizio Soro: «Combatto la crisi aprendo un piccolo caseificio»

Circa cinque anni fa l’avvio dell’attività. «Le proteste di questi ultimi giorni un modo di reagire alla crisi»

Di: Antonio Caria

Si parla tanto di spopolamento e di crisi del comparto agropastorale. Molti ragazzi, disoccupati o con un lavoro precario, decidono di cercare fortuna fuori dalla Sardegna, attratti da una prospettiva migliore.

Ma c’è chi, invece, ha deciso di rimanere nel proprio paese natale proprio per combattere queste problematiche e lanciare un segnale forte. Si tratta di Fabrizio Soro, un giovane ragazzo di Bonnanaro, che circa cinque anni fa ha deciso di aprire un piccolo caseificio, in cui lavora il latte prodotto dal suo bestiame.

«Cinque anni fa ho cambiato da mucche a pecore e ho voluto provare ad aprire quest’attività – ci ha dichiarato – e inserirmi nel mercato. Poi con la macelleria ho anche un piccolo spaccio che mi ha aiutato a vendere i prodotti e sono soddisfatto per il lavoro che faccio». Una passione per il giovane Fabrizio tramandata da suo padre Giovanni e che ha coltivato sin da piccolo.

Tra le sue produzioni, il semicotto, semistagionato e stagionato. «Per il momento – ho solo il marchio di registrazione. Ciò significa che Posso vendere i miei prodotti nella provincia di Sassari e in quelle circostanti. La mia idea è quella di fare il bollino dell’Unione Europea per poter crescere ed esportare il mio prodotto».

Un accenno non può che andare ai fatti di questi ultimi giorni: «Io penso che a 0,65 euro non riesci a coprirti nulla. Un euro è un prezzo legittimo. Le proteste sono anche un modo per reagire alla crisi, non solo per i pastori, ma anche per una comunità come quella di Bonnanaro. Anche se sono un produttore che trasforma il suo latte, sono vicino a loro».