“Si alla protesta, no alla violenza”: Silanus esprime solidarietà ai pastori

Ieri assemblea pubblica in piazza Municipio

Di: Antonio Caria

“Si alla protesta, no alla violenza” è stato lo slogan che ha caratterizzato l’assemblea pubblica che si è tenuta ieri mattina in piazza Municipio a Silanus per perorare la causa dei pastori, in protesta per il basso prezzo del latte.

All’incontro hanno preso parte gli allevatori, i bambini con le famiglie, i commercianti e gli artigiani che, in segno di solidarietà, hanno tenuto chiuse le loto attività

Il dibattito ha visto la partecipazione del Sindaco Gian Pietro Arca, l'Assessore comunale all'agricoltura Michele Cuccui e Angelo Morittu e del Consigliere di amministrazione della cooperativa La.Ce.Sa.

Lo stesso primo cittadino ha proposto agli allevatori di Silanus di redigere un documento che indichi le possibili soluzioni al problema.