Il 5 ottobre Al Bano e i Ricchi e Poveri a Olbia: apriranno i Campionati Juniores di Judo

Il concerto è gratuito, ecco come prenotare

Di: Redazione Sardegna Live

Martedì 5 ottobre alle ore 20.00, in occasione dell’apertura dei Campionati Juniores di Judo, si terrà in piazza Crispi, sul nuovo Lungomare di Olbia, il concerto di Al Bano e dei Ricchi e Poveri.

Per poter assistere all’evento, completamente gratuito per il pubblico, occorre prenotarsi chiamando il numero 0789 52206, oppure attraverso un messaggio whatsapp sullo 334 9809802, indicando nome, cognome, numero di telefono e numero dei partecipanti. Dopo aver prenotato, occorre ritirare il pass presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Olbia, sito in piazza Terranova Pausania, 1 (piano terra del palazzo comunale) dalle ore 09:00 alle ore 17:30, nelle seguenti giornate: venerdì 01 ottobre, lunedì 04 ottobre e martedì 05 ottobre.