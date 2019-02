La vegana Daniela Martani contro i pastori della Sardegna: "Il fine è lucrare sulla morte di queste creature"

"I formaggi non vanno mangiati. Non è un alimento adatto agli esseri umani"

Di: Redazione Sardegna Live

Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e paladina dei vegani, ha attaccato i pastori sardi su Instagram e su Radio 24, ospite de La Zanzara.

"Devono trovare un altro lavoro - ha detto la Martani, così come registrato da Dagospia - . Il mondo va avanti. La gente consuma sempre più latte vegetale […] Mungere il latte è un atto di violenza . Si tratta di sottrarre neonati alle madri. È violenza, un atto violentissimo" . Poi, sciorina consigli per l'alimentazione: "I formaggi non vanno mangiati. Non è un alimento adatto agli esseri umani. Il latte vaccino è un alimento che non va bene per l’uomo. Ogni specie deve bere il suo latte, il vitello quello di mucca e noi quello della madre" . E a seguire: "Sulle confezioni dei formaggi va messa la scritta come sulle sigarette che nuoce gravemente alla salute " .

Infine, l'invettiva dell’attivista Martani contro i cacciatori: "Sono esseri ignobili e vigliacchi. Senza il fucile sarebbero omuncoli, poveracci che non hanno