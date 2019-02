Nessun accordo sul prezzo del latte: scoppia la rabbia del Movimento Pastori Sardi

«Se non siete capaci non spacciatevi per rappresentanti del malessere che c’è fuori»

Di: Antonio Caria

Dopo il nulla di fatto del tavolo convocato in Regione, scoppia la rabbia del Movimento Pastori Sardi.

«Si è concluso il tavolo latte a Cagliari – si legge sulla loro pagina Facebook -. Come sapete il Movimento Pastori Sardi non era presente. I pastori hanno aspettato con pazienza all’esterno. La delegazione che non rappresentava nessun movimento è uscita scortata da una porta secondaria. Ma una delegazione di pastori non esce a dare risposte ai pastori?».

«Sono stati fermati dai pastori per sapere come era andata la trattativa: un flop!. Ma se una trattativa non raggiunge l’obiettivo – si legge ancora nel post – si occupa il Palazzo finché non raggiunge l’obbiettivo e l’obiettivo è 1 euro più IVA! Se non siete capaci non spacciatevi per rappresentanti del malessere che c’è fuori!».