“Pastore non t’arrendas como”: ecco l'urlo di Pozzomaggiore

Il Sindaco Mariano Soro: «Il prezzo del latte deve essere congruo agli sforzi che si fanno»

Di: Antonio Caria

Anche Pozzomaggiore ha voluto esprimere la sua solidarietà ai pastori sardi sulla vertenza del prezzo del latte. Stamattina ha avuto, infatti, luogo un corteo pacifico che ha preso il via dal Liceo ed è arrivato davanti alla Latteria Sociale Cooperativa Pozzomaggiore.

«Bisogna capire l’importanza di quest’oro bianco – ha dichiarato il Sindaco Mariano Soro – e di quello che deriva. La storia della Sardegna non può esimersi dal non discutere dell’agropastorale che regge in gran parte l’economia».

Per il Sindaco di Padria, Alessandro Mura, «Dovremo imparare dal passato. Questa è una mobilitazione del territorio. Sono battaglie nelle quali occorre essere uniti e forti. La protesta dei pastori è legittima». Mura ha posto l’accento anche sulla situazione in cui versano i commercianti e gli artigiani.

I pastori hanno poi gettato per terra quello che è il frutto del loro lavoro quotidiano: il latte. Protagonisti della manifestazione anche i bambini che, davanti alla locale latteria, hanno buttato il contenuto di un bicchiere di latte.

«La latteria ha dato da mangiare da sempre a questo territorio e dobbiamo cercare tutti insieme di farlo crescere negli anni – ha concluso Soro –. Il prezzo del latte deve essere congruo agli sforzi che si fanno. Noi dobbiamo essere con gli allevatori anche acquistando cose sarde».

Per questa giornata, alcune attività commerciali sono rimaste chiuse e, in alcune case, sono state esposte le lenzuola bianche.Al termine sono stati offerti ai presenti alcuni prodotti della campagna. Presenti anche i Sindaci di Mara, Salvatore Ligios, e Semestene, Antonella Buda.