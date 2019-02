Provvedimenti disciplinari contro gli studenti che hanno scioperato a Jerzu e Lanusei

"Assenza di massa senza validi motivi". Gli studenti dell'Istituto superiore "A. Businco" dovranno presentarsi accompagnati dai genitori

Di: Redazione Sardegna Live

Il dirigente scolastico dell'Istituto superiore "A. Businco" di Jerzu ha disposto che tutti gli studenti che oggi non si sono presentati a scuola per manifestare a fianco ai pastori in protesta, domani dovranno presentarsi accompagnati dai genitori.

Il dirigente scolastico intende così sanzionare il "comportamento molto scorretto degli alunni", come previsto dal regolamento d'istituto e di disciplina per quanto riguarda "l'assenza di massa senza validi motivi".

"Ci si riserva - recita inoltre la circolare - di prendere in considerazione ulteriori provvedimenti disciplinari".

Un simile provvedimento è stato assunto in una scuola di Lanusei.