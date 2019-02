Matteo Salvini: “Passerò S. Valentino dai pastori sardi”

Domani è previsto al Viminale alle ore 15 l'incontro tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e tutti i soggetti interessati

Di: Redazione

“Passerò San Valentino dai pastori sardi”. Dopo l'Abruzzo, Matteo Salvini è pronto a partire lancia in resta alla volta della Sardegna. Ieri, durante l'incontro con i suoi deputati a Montecitorio, raccontano alcuni presenti, il leader della Lega, avrebbe invitato tutti a mobilitarsi per il prossimo appuntamento elettorale, considerato a portata di mano. Andiamo tutti in Sardegna, ognuno vada in un Comune, battiamo il territorio, nel week end organizzatevi, fate iniziative, l'esortazione del 'Capitano'. La partita non è facile in terra sarda: la Lega, comunque, ci crede e prova a fare il bis, puntando tutte le sue carte sul candidato Christian Solinas, sostenuto da più di dieci liste.

Intanto, domani, giovedì 14 febbraio, è previsto al Viminale alle ore 15 l'incontro tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e tutti i soggetti interessati. Sarà presente anche il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gianmarco Centinaio.