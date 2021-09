Continuità territoriale: Ita e Volotea in corsa

Aperte oggi le buste con le offerte per il bando d'urgenza scaduto oggi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono due le compagnie interessate a garantire dal 14 ottobre al 14 maggio, quindi per 7 mesi, la copertura dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna, dopo la proroga degli oneri di servizio imposti da un decreto firmato dal ministro Giovannini.

Si tratta di Ita e Volotea. Negli uffici dell’assessorato regionale dei Trasporti è iniziata l’apertura delle buste con le offerte e domani mattina dovrebbe avvenire l’aggiudicazione.