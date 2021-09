Dolianova. Nascondeva fucile illegale e marijuana: arrestato allevatore

Sul fucile illegale in corso accertamenti dei Ris di Cagliari. Avvocato Piscitelli: "Ricordo infatti che il fucile utilizzato dai Marras per trucidare i due fratelli Mirabello a Dolianova non è mai stato trovato"

Di: Giammaria Lavena

Dolianova ancora alla ribalta per fatti di cronaca. Un uomo di 49 anni, B.R., allevatore di maiali, durante un controllo dei carabinieri della locale Stazione è stato trovato in possesso di un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa, nascosto in un lenzuolo e trasportato a bordo di una Vespa.

Dopo la successiva perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, sarebbero state rinvenute e sequestrate piantine di marijuana ed armi e munizioni detenute regolarmente. L'uomo, tratto in arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Uta. Sul fucile illegale sono in corso accertamenti dei Ris di Cagliari per stabilire se è stato utilizzato in qualche azione criminale. Resta il mistero del perché B.R. trasportasse un'arma con matricola abrasa. L'avv.

Gianfranco Piscitelli ha detto: " Sono molto interessato agli accertamenti dei Ris sul fucile illegale: vi ricordo infatti che il fucile utilizzato dai Marras per trucidare i due fratelli Mirabello a Dolianova non è mai stato trovato ed il suo ritrovamento, anche a condanna di primo grado già comminata, potrebbe rispondere a tanti interrogativi che ancora non hanno risposta. Per certo, e non è da sottovalutare, B.R. abita vicino all'ovile dei Marras... chi sa che non si scoprano fatti nuovi, io lo spero ".