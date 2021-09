Sassari. Anziano investito mentre attraversa la strada: trasferito in ospedale

La donna a bordo dell'auto non lo avrebbe visto, forse abbagliata dal sole

Di: Giammaria Lavena

Incidente a Sassari questa mattina, in via Napoli. Un pedone è stato investito, mentre attraversava la strada, da un'auto condotta da una donna che, forse abbagliata dal sole, non lo aveva notato.

L'uomo, un anziano di 95 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata, con assegnato codice rosso.

Il 95enne, ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.